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Manisa'da otobüslerde koronavirüs denetimi

MANİSA'da polis ekipleri şehirler arası ve şehir içi otobüslerde koronavirüs tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı konusunda denetim yaptı.

28.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:37
Manisa'da otobüslerde koronavirüs denetimi

MANİSA'da polis ekipleri şehirler arası ve şehir içi otobüslerde koronavirüs tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı konusunda denetim yaptı.

Koronavirüs salgınına ilişkin açıklanan yeni tedbirler sonrası polis ekipleri, şehirlerarası ve şehir içi yolcu otobüslerinde denetimlere başladı. Ekipler durdurdukları otobüslerde koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol etti. Trafik ekipleri, vatandaşlara sağlık günler dileyerek, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Ayrıca hazırlanan broşürler, vatandaşların ve şoförlerin görebileceği yerlere asıldı. Yolculuk yapan vatandaşlar, denetimden ve alınan tedbirlerden memnuniyetlerini kaydetti.

YOLCULAR UYGULAMADAN MEMNUN

Manisa 'dan Kocaeli'ne giden Hakan Türkoğlu (23), "Alınan tedbirler çok güzel. Maskelerimizi, eldivenlerimizi takarak yolculuk yapıyoruz. Yolcularla arada mesafeler var. Yapılan denetimler, bizim sağlığımız için çok önemli. Bu denetime ilk defa Manisa'da denk geldim. Çok memnun kaldım" dedi. Manisa'dan İstanbul'a giden evli ve 4 çocuk babası Haluk Küçük (65), "Tedbirler bence gayet yerinde. Olması gerektiği gibi. Çünkü bu virüs, çok tehlikeli bir şekilde ilerliyor. Rabbim yardımcımız olsun. Otobüste yolculuk sırasında insanlarla aramızda bir dolu koltuk bir dolu koltuk boş şekilde mesafeler var. Bu da çok güzel" diye konuştu. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şehir içi yolcu taşıyan minibüs şoförü evli ve 2 çocuk babası Yunus Yüksel (44), "Aracımızın kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıyoruz. Yolcularımız da bilinçli. Koltuklar da bir dolu bir boş oturuyorlar" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Manisa, Polis, Güncel

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