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Manisa'da otomobil bekçi kulübesine çarptı: 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bekçi kulübesine çarpan otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

28.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:27 Manisa'da otomobil bekçi kulübesine çarptı: 3 yaralı
'nın ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bekçi kulübesine çarpan otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza Gölmarmara-Salihli yolu Alaşehir Çayı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara yönünden Salihli yönüne gitmekte olan Behzat K.(43)yönetimindeki 45 AEC 581 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, bir iş yerine ait bekçi kulübesine çarptı. Sıkışan otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkarırken kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan eşi İnci K. ve çocukları Esma K. (2) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili çalışma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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