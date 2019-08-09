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Manisa'da otomobil devrildi: 3'ü ağır, 5 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı.

09.08.2019 21:24 Manisa'da otomobil devrildi: 3'ü ağır, 5 yaralı
Manisa'nın Soma ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilgehan Sevim'in kullandığı 54 E 1187 plakalı otomobil, Gebze-İzmir Otoyolu'nun Soma Kum Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile Fatma, Emel ve Mehmet Can Sevim ile Nizamettin Atik yaralandı.
Sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bilgehan, Fatma ve Emel Sevim'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Manisa, Gebze, Soma, Güncel

Kaynak: AA

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