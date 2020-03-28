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Manisa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

28.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:26
Manisa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Manisa 'nın Saruhanlı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Halil İbrahim Ertaş'ın (24) kullandığı 45 PB 327 plakalı otomobil, Şatırlar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Ertaş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan otomobildeki Mehmet Ali Geçkin (26) ile Hüseyin Güler (28), Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Saruhanlı, Manisa, Güncel

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