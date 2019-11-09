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Manisa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Manisa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralıMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Özgür Tangit(40), şarampole yuvarlandı.

09.11.2019 21:59 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:00
'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
MANİSA'nın ilçesinde, otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Özgür Tangit(40), şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, otomobil kullanılmaz hale geldi.
Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Salihli - Alaşehir karayolu Piyadeler Mevkiinde meydana geldi. Alaşehir Belediyesi Fen İşlerinde çalıştığı öğrenilen Özgür Tangit, 45 KB 8644 plakalı otomobili ile Kavaklıdere Mahallesi'nden Alaşehir'e istikametine seyir halinde olduğu sırada, direksiyon hakimiyetini kayberek yaklaşık 10 metre şarampole yuvarlandı. Otomobil kaza nedeniyle hurdaya dönerken, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Özgür Tangit, Mehtap Tangit(38), Egemen Tangit (10) ve Halise Dila Tangit ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Egemen Tangit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürüyor.
Manisa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Alaşehir, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA


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