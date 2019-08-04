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MANİSA'DA OTOMOBİL SULAMA KANALINA UÇTU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalına uçtu.

04.08.2019 06:46
MANİSA'DA OTOMOBİL SULAMA KANALINA UÇTU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Kanalın içinde kalan otomobilde yolcu olarak bulunan Yıldıray Karakuzu (42) olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilden çıkartılan sürücü Yasin Akcan (30) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Turgutlu Ovası Kısmalı Yolu mevkiinde meydana geldi. Musacalı Mahallesi'nden Turgutlu kent merkezine ilerleyen Yasin Akcan yönetimindeki 45 N 4617 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına uçan otomobilde yaralanan sürücü Yasin Akcan otomobilden çıkartılarak sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, otomobilde yolcu olarak bulunan Yıldıray Karakuzu, AKS itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Karakuzu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Karakuzu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turgutlu, Güncel

Kaynak: DHA

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06:46   MANİSA'DA OTOMOBİL SULAMA KANALINA UÇTU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI