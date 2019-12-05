Haberler » 3. Sayfa » Manisa'da otomobil takla attı, 2 kişi ölümden döndü - Haberler

Manisa'da otomobil takla attı, 2 kişi ölümden döndü

Manisa'da kontrolden çıkan arabanın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

05.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:05Manisa'da otomobil takla attı, 2 kişi ölümden döndü

'nın ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi ölümden döndü.

ARAÇ DEVRİLDİ

Kaza, Salihli-Köprübaşı yolu Adala Mahallesi Demirköprü Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı istikametinden, Salihli yönüne gitmekte olan S.C.(71) yönetimindeki 45 PF 999 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attıktan sonra yol kenarına devrildi.

DURUMLARI İYİ

Kazada sürücü ile yanında bulunan İ.C.(71) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Salihli Devlet Hastanesine götürülen yaralılar, burada tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (1)
ADINIZI YAZIN:Yıldızına kurban, başka araba olsa tavanı kağıt gibi çökmüştü
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:13 İsviçre'de vatandaşlık alan göçmenler alamayanlardan yılda 5 bin frank fazla kazanıyor - Haberler
18:13 Lyon'da Işık Festivali zamanı - Haberler
18:09 Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Iğdır'da - Haberler
18:07 İzmir'de 10 kişinin yaralandığı çatışmanın sebebi belli oldu - Haberler
18:05 Başkent'te trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
18:00 Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
17:54 Kendini banyoda asan genci annesi son anda kurtardı - Haberler
17:38 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılışını yaptı: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir - Haberler
17:34 Kaçak elektrik denetimi sırasında fenalaşan kadın öldü - Haberler
17:05 Manisa'da otomobil takla attı, 2 kişi ölümden döndü - Haberler
5.12.2019 18:19:51