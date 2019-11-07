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Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

07.11.2019 01:44 | Son Güncelleme: 07.11.2019 01:50 Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı. Kaza sonrası kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsü ise kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre sürücüsü tespit edilemeyen 35 HC 875 plakalı otomobil, İzmir - Ankara E96 Karayolu Caferbey Mahallesi yakınlarında Hamza K. yönetimindeki 43 FN 278 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yoldan çıkan otomobil bir sosyal tesisin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Emrah Ersöz olay yerinde hayatını kaybederken, İbrahim Etyemez yaralandı. Yaralı İbrahim Etyemez, olay yerindeki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken kazada hayatını kaybeden Emrah Ersöz'ün cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - MANİSA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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