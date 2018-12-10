Manisa'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı

Manisa
'nın Demirci
ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Demirci- Simav
çevre yolunda seyreden Kerem D. (17) idaresindeki 45 PS 645 plakalı otomobil, Şehreküstü
Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Otomobil, Yeni Sokak'taki Ahmet Bilgen'e ait evin duvarına çarparak durabildi.
Kazada, sürücü ve yolcular Ahmet Erdoğan
(17) ile Muhammed Yasin Aguş (17) yaralandı.
Olay yerine polis, 112 acil sağlık ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Simav,Demirci,Manisa
10 Aralık 2018 Pazartesi 02:06