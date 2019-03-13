13 Mart 2019, 21:10
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Manisa'da Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Ölü

Manisa

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir- Uşak karayolu Bülent Ecevit köprülü kavşağında, Mehmet S. idaresindeki 45 PK 966 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Kahraman'a (81) çarptı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri Kahraman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ve savcının yaptığı çalışmanın ardından Kahraman'ın cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, sürücü Mehmet S'yi gözaltına aldı. İsmail Kahraman, Salihli, Manisa, Güncel
Kaynak: AA