13.07.2019 15:56
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Manisa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Manisa

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.
Saruhanlı Paşaköy Mahallesi'nde geçen hafta meydana gelen kazada A.İ. (17) idaresindeki 45 UA 3598 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya Ahmet Helvacı'ya (31) çarptı.
Ağır yaralanan Helvacı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından önce Saruhanlı Devlet Hastanesine ardından da Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Helvacı'nın 1 haftadır yaşam savaşı verdiği hastanede bugün yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, belediye personeli olan Helvacı için taziye mesajı yayımladı.
Kaynak: AA
Ahmet Helvacı, Saruhanlı, Manisa, Güncel

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