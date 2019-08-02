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Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

02.08.2019 03:27 Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Necati Açıkgöz'ün (56) kullandığı 34 BEC 349 plakalı otomobil, İzmir-Uşak E-96 kara yolu Akçapınar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Olcay Poliçe'ye (38) çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Poliçe'nin yaşamın yitirdiği belirlendi.
Poliçe'nin cenazesi, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücüsü Necati Açıkgöz jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Turgutlu, Manisa, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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