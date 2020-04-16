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Manisa'da otomobilinde uyuşturucu hap bulunan sürücü tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, otomobilinde bin 400 uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı.

16.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:12
Manisa'da otomobilinde uyuşturucu hap bulunan sürücü tutuklandı
Manisa 'nın Salihli ilçesinde, otomobilinde bin 400 uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Salihli, Manisa, Güncel
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