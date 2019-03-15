Manisa'da Otomobille Minibüs Çarpıştı: 7 Yaralı

Manisa
'nın Şehzadeler
ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 35 AGC 646 plakalı otomobil ile 35 AE 3014 plakalı minibüs, Manisa- Akhisar
kara yolu Üçpınar
Mahallesi kavşağında çarpıştı.
Bölgeden geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.
Yaralanan 7 kişi, kaza yerindeki müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan 49 yaşındaki Ü.İ'nin durumunun ciddiyetini koruduğu, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Şehzadeler, Manisa, Güncel
Kaynak: AA