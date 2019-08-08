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Manisa'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobilin aynı yöne giden bir başka otomobile çarptığı kazada, 1 kişi öldü.

08.08.2019 07:47 Manisa'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobilin aynı yöne giden bir başka otomobile çarptığı kazada, 1 kişi öldü.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İzmir- Ankara D 300 karayolu Hisarkapı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak yönüne giden Mikail Bozkurt (37) yönetimindeki 45 RA 2396 plakalı otomobil, önünde giden Kamber Yalçın yönetimindeki 01 ACV 444 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücülerden Mikail Bozkurt yaralandı.
Bozkurt, çağırılan ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bozkurt'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Ankara, İzmir, Kula, Güncel

Kaynak: DHA

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