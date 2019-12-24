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Manisa'da otomobiller çarpıştı; karı koca öldü, 2 kişi yaralı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Latif Çakar (65) ile eşi Hatice Çakar (65) yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

24.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:45 Manisa'da otomobiller çarpıştı; karı koca öldü, 2 kişi yaralı

MANİSA'nın ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Latif Çakar (65) ile eşi Hatice Çakar (65) yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. 

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Akhisar- Gölmarmara yolunun Pınarcık Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gölmarmara'dan Akhisar yönüne giden Latif Çakar'ın kullandığı 45 HB 6662 plakalı otomobil, karşıdan gelen Makedonya uyruklu Aleksandar Karagoshev (51) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Latif Çakar ile yanındaki eşi Hatice Çakar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer otomobilin sürücüsü Aleksandar Karagoshev ile yanındaki vatandaşı Kiril Karapucev (27) ise yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Çakar çiftinin cansız bedenleri ise jandarmanın olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastaneninin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Hatice Çakar, Akhisar, Güncel

Kaynak: DHA

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