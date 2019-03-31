Manisa'da Oy Verme İşlemi Başladı

Manisa
'da oy verme işlemi başladı
Manisa'da 1 milyon 52 bin 970 seçmen, saat 08.00'den itibaren sandık başlarına giderek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kent genelindeki 3 bin 668 sandıkta oy kullanmaya başladı.
Manisa'da sabah erken saatlerde okullara giden sandık başkanı ve görevliler, hazırlıklarını tamamladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için saat 08.00'den itibaren seçmenler ise oy kullanmaya başladı. Vatandaşlar, sandık başlarında kuyruk oluşturdu. Manisa'da 1 milyon 52 bin 970 seçmen, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtar seçmek için 3 bin 668 sandıkta oy kullanıyor.
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Kaynak: DHA