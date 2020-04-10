Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Manisa'da özel güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Birol Birici (34), evinde ölü bulundu.

10.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:23
Manisa'da özel güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Birol Birici (34), evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesinde yaşayan ve bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Birici'den haber alamayan mesai arkadaşları, durumu polise bildirdi.

Birici'nin Alaybey Mahallesi'ndeki evine giden polis, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla içeriye girdi.

Koltukta hareketsiz halde bulunan Birici'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Şehzadeler, Manisa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Haberler ›› Güncel ››Manisa'da özel güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:22: Düzce'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık pazar yerleri kapatıldı - Haber 18:22: YTÜ, Kovid-19'a karşı aşı geliştime çalışmalarına başladı - Haber 18:21: Yunusemre Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi - Haber 18:20: 7 katlı binanın çatısında iş makinesiyle yıkım merakla izlendi - Haber 18:20: Bolu'da, tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler