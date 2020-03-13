Manisa'da özel halk otobüslerinde korona virüsü önlemi
Manisa'da özel halk otobüslerinde korona virüsünün Türkiye'de görülmesi nedeniyle alınan önlemler kapsamında düzenli olarak ilaçlama çalışması başlatıldı.
13.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:11
Manisa 'da özel halk otobüslerinde korona virüsünün Türkiye 'de görülmesi nedeniyle alınan önlemler kapsamında düzenli olarak ilaçlama çalışması başlatıldı.
Manisa'da S.S 155 Şehir İçi Denetimli Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıcılar Kooperatifi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlem almaya başladı. Kooperatif bünyesinde bulunan tüm şehir içi halk otobüslerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilaçlama faaliyetlerine ek olarak kooperatif tarafından da ilaçlama çalışması başlatıldı. Yapılan temizlik çalışması hakkında bilgi veren 155 Nolu Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, "Kooperatif olarak 2 hafta evvel bütün otobüslerimizi ilaçlamıştık. Kamuoyunda tedirginlik yaşanması nedeniyle de bugünden itibaren düzenli olarak bütün otobüslerimizi ilaçlayacağız. Yolcularımız gönül rahatlığıyla seyahat edebilir. Otobüslerdeki ellikleri, kollukları tamamen dezenfekte ediyoruz. Temizlik yapmaya devam edeceğiz. 168 aracımızı da periyodik aralıklarla temizleyeceğiz" dedi. - MANİSA
Manisa'da S.S 155 Şehir İçi Denetimli Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıcılar Kooperatifi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlem almaya başladı. Kooperatif bünyesinde bulunan tüm şehir içi halk otobüslerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilaçlama faaliyetlerine ek olarak kooperatif tarafından da ilaçlama çalışması başlatıldı. Yapılan temizlik çalışması hakkında bilgi veren 155 Nolu Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, "Kooperatif olarak 2 hafta evvel bütün otobüslerimizi ilaçlamıştık. Kamuoyunda tedirginlik yaşanması nedeniyle de bugünden itibaren düzenli olarak bütün otobüslerimizi ilaçlayacağız. Yolcularımız gönül rahatlığıyla seyahat edebilir. Otobüslerdeki ellikleri, kollukları tamamen dezenfekte ediyoruz. Temizlik yapmaya devam edeceğiz. 168 aracımızı da periyodik aralıklarla temizleyeceğiz" dedi. - MANİSA
Kaynak: İHA
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