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Manisa'da patates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde patates yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

20.11.2019 23:54 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:59Manisa'da patates yüklü tır devrildi: 1 yaralı
'nın ilçesinde patates yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yukarı Bozkır Mahallesi'nde freni patlayan Ali Okay (39) yönetimindeki 45 EN 604 plakalı patates yüklü tır kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan iş makinesine çarpan ve devrilen tırın sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması ile yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak, Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - MANİSA

Jandarma, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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