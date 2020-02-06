Manisa'da plastik fabrikasında korkutan yangın

MANİSA'da bir plastik fabrikasının depo kısmında, kaynak çalışması yapılırken yangın çıktı. Bir işçinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangında, alevler itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çabası sonucu üretim bölümüne sıçramadan güçlükle söndürüldü.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çoğunlukla ambalaj, plastik kasa ve park oyuncakları imalatı yapan 3 bin metrekarelik plastik fabrikasında bugün saat 12.00 sıralarında, yangın çıktı. Fabrikanın 1000 metrekarelik depo kısmında başladığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Fabrika çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Müdürlüğü'ne bağlı sulama tankerleri de yanan fabrikaya yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak alevlere müdahale ederken, dumandan etkilendiği belirlenen bir fabrika çalışanı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Simsiyah yoğun duman gökyüzüne yükseldiği yangında, fabrikadaki yanıcı maddeler nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, itfaiye ekipleri Yunusemre İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Müdürlüğü'nden su takviyesi istedi. Manisa Valisi Ahmet Deniz ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da olay yerine gelip, yangınla ilgili bilgi aldı.

Vali Deniz, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının bir işçinin depo bölümünde kaynak yaparken çıktığını ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.