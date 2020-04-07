Manisa'da polis, mart ayında, yakalama kararı bulunan 1627 kişiyi gözaltına aldı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, mart ayında çeşitli suçlardan aranan bin 627 kişiyi yakaladığı bildirildi.
07.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:08
Alınan bilgiye göre, kentte suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için görev yapan polis ekipleri, geçen ay 330 ecstasy, 334 gram esrar, 609 sentetik ilaç, 2 gram kokain 191 gram metamfetamin, 63 gram sentetik kannabinoid ile 7 bin 902 adet cinsel içerikli ilaç ele geçirdi.
Yapılan operasyonlar ise çeşitli suçlardan bin 627 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
Operasyonlarda, 21 tabanca, 12 av tüfeği, 4 bin 600 makaron, 3 kaçak cep telefonu, 96 sahte parfüm ile 276,5 litre sahte dezenfektana el kondu.
Kaynak: AA
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