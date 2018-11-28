Manisa'da Sahte İçki Operasyonu

Manisa
'nın Salihli
ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 145 litre sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir- Ankara
yolu Sart Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
B.D'nin kullandığı otomobilde arama yapan ekipler, 75 litre viski ve 70 litre rakı olmak üzere 145 litre sahte içki ele geçirdi.
Şüpheli sürücü, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Ankara,Jandarma,Salihli,Manisa
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:27