Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi ağır yaralandı.

08.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:42
Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı
Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi ağır yaralandı.
İbrahim G.'nin (50) kullandığı 43 SC 547 plakalı otomobil, Gürle Mahallesi yakınlarında yolun eğimli ve mıcır kaplı olmasının da etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yoldan geçenlerin çağrısıyla olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü İbrahim G. ile eşi Emel G. (45) Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ağır yaralanan sürücü ile eşi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunusemre, İtfaiye, Manisa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Haberler
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Koronavirüsle mücadelede Pandemi İzolasyon Takip Projesi devrede Haberler
Koronavirüsle mücadelede Pandemi İzolasyon Takip Projesi devrede
İmamoğlu’na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haberler
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi Haberler
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı Haberler
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı
Ankara’da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Erdoğan’ın vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı Haberler
Erdoğan'ın vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:45: Annesinin elleriyle boğarak öldürdüğü Ali, Manisa'da toprağa verilecek - Haber 15:45: SOSYAL MEDYADAN PLAZMA BAĞIŞÇISI ARAYANLAR DİKKAT - Haber 15:44: Denizli'de belediyeden online spor hizmeti - Haber 15:44: MİT'in nokta operasyonuyla, PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlusu, mavi kategoride aranan terörist... - Haber 15:43: Eyyübiye'de hijyen denetimleri devam ediyor - Haber 15:32: Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, Pandemi İzolasyon Takip Projesi geliştirdi - Haber 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim - Haberler 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber 14:31: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı - Haber 13:56: Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı - Haber 13:56: Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi - Haber 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber