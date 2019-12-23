Haberler » Güncel » Manisa'da Sarıkamış Şehitleri anıldı - Haber

Manisa'da Sarıkamış Şehitleri anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla bir anma programı düzenlendi.

23.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:50 Manisa'da Sarıkamış Şehitleri anıldı
Büyükşehir Belediyesi ve Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla bir anma programı düzenlendi.

Tarihin en dramatik savaşlarından biri olan Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan vatan evlatları Manisa'da düzenlenen programla anıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen programda ilk olarak askerlerin zorlu iklim, arazi koşullarına, düşmana ve yokluğa karşı Sarıkamış'ta verdiği mücadeleyi anlatan fotoğrafların yer aldığı Beyaz Ölüm Sergisi açıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir, protokol üyeleri sergide yer alan fotoğraflar hakkında bilgiler aktardı.

Sergi açılışının ardından Sarıkamış şehitleri anma programına geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında ilk olarak Kuran-ı kerim tilaveti okundu. Programın açılış konuşmasını ise Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir yaptı. Sarıkamış harekatının isimsiz kahramanlarından bir tanesi olan Meryem Atmaca'yı anlatan Demir, Meryem Atmaca'nın babasından kalan 10 bin altınla son kalan bin 800 askeri esir kamplarından kurtardığını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de konuşmasında teşekkür eden Öztürk Demir, Sarıkamış anıtıyla alakalı çalışmaların son safhaya geldiğini, kısa bir süre içerisinde Manisa'da Sarıkamış anıtının dikileceğini söyledi.

Programda daha sonra Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Mert konuşma yaptı. Konuşmasına Sarıkamış harekatının tarihi özetiyle başlayan Mert, daha sonra Sarıkamış harekatı boyunca Türk askerinin yaşadığı zorlukları kitaplardan alıntılar yaparak anlattı. Prof. Dr. Hasan Mert'in konuşmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu tarafından Mert'e plaket takdim edildi. Programda daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin minik semazenleri sahne aldı. Sarıkamış Şehitleri Anma programı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından Batuhan Nil ve Selim Can Doğancı'nın birlikte yazıp yönettikleri "Hazar" adlı oyun sahnelendi.

Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Nursel Ustamehmetoğlu ve Azmi Açıkdil, Kütür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Mert ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Sarıkamış, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:40   Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (6) - Haber
12:40   İran'da ruh sağlığı sorunları tehlikeli boyutlara ulaştı - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
12:35   Türkiye'nin en küçük cezaevi restore ediliyor - Haber
12:34   Pazarlar'a yeni hizmet binası - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
11:08   İstanbul'da kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı - Haber
23.12.2019 12:41:29