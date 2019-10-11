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Manisa'da satışı yasak cinsel içerikli hap ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 857 adet satışı yasak cinsel içerikli hap ile sahte içki ve kaçak sigara ele geçirildi.

11.10.2019 12:44Manisa'da satışı yasak cinsel içerikli hap ele geçirildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 857 adet satışı yasak cinsel içerikli hap ile sahte içki ve kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, adli mercilerden alınan arama kararına istinaden İ.N adlı şahsın evinde ve işyerinde arama yaptı.

Yapılan aramada 857 adet cinsel içerikli hap ve jel ile 5 litre sahte içki, 31 paket içerisinde 620 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesine sevk edilen şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Salihli, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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