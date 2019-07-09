09.07.2019 10:55
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Manisa'da Serdar imzaladı

Manisa

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor dış transferde, geçen sezon Altınordu forması giyen golcü Serdar Deliktaş'la anlaştı.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor dış transferde, geçen sezon Altınordu forması giyen golcü Serdar Deliktaş'la anlaştı. Spor Toto Süper Lig tecrübesi de bulunan deneyimli santrfor Manisa temsilcisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Şampiyonluk için Manisa ekibini tercih ettiğini dile getiren 32 yaşındaki forvet, transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok güzel bir aileye geldim. Biz de elimizi taşın altına sonuna kadar koyacağız. İnşallah sezon sonunu şampiyonlukla taçlandıracağız" dedi. Serdar Deliktaş kariyerinde Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor, Alanyaspor, Gazişehir Gaziantep gibi kulüplerde top koşturdu. Serdar geçen sezon Altınordu'da 6 gol attı.


- Manisa
Kaynak: DHA
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