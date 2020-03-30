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Manisa'da Seyahat İzin Kurulu, otobüs terminalinde hizmet veriyor

Korona virüsün (Covid-19) Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla uygulamaya konulan "Şehirler arası Seyahat Tedbirleri" kapsamında oluşturulan Seyahat İzin Kurulu, kriterleri uygun olan 26 kişiye 'Seyahat İzin Belgesi' düzenledi.

30.03.2020 20:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:07
Manisa'da Seyahat İzin Kurulu, otobüs terminalinde hizmet veriyor
Korona virüsün (Covid-19) Türkiye 'de yayılmasını önlemek amacıyla uygulamaya konulan "Şehirler arası Seyahat Tedbirleri" kapsamında oluşturulan Seyahat İzin Kurulu, kriterleri uygun olan 26 kişiye 'Seyahat İzin Belgesi' düzenledi.

Korona virüsün Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla şehirler arası otobüs yolculukları Valilik iznine bağlanırken, vatandaşların da 'Seyahat İzin Belgesi' olmadan yolculuk yapması yasaklandı. Alınan tedbirler kapsamında, Manisa Valiliğince oluşturulan Seyahat İzin Kurulu Manisa Şehirler arası Otobüs Terminalinde hizmet vermeye başladı. Şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlardan tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde Manisa'ya gelmiş ancak kalacak yeri bulunmayanlar için 'Seyahat İzin Belgesi' düzenleniyor. Bugün itibari ile Seyahat İzin Kurulu tarafından, kriterleri uygun olan 26 kişi 3 otobüs ile gitmek istedikleri şehirlere gönderilirken, 230 kişinin de seyahat talebi değerlendirmeye alındı.

Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor

Seyahat İzin Belgesi almak isteyen vatandaşların başvurularını e-Devlet üzerinden de yapabildiği açıklanırken, Seyahat İzin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuru sahiplerine "Başvurunuz kabul edilmiştir" veya "Başvurunuz ret edilmiştir" şeklinde SMS üzerinden bildirim yapılıyor.

Manisa Şehirler arası Otobüs Terminalinde görevli sağlık ekipleri tarafından da Seyahat İzin Belgesi alarak Manisa'dan başka bir şehre gidecek olan kişiler ile Manisa'ya gelen vatandaşların sağlık kontrolleri de yapılıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Manisa, Güncel
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