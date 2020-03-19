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Manisa'da seyir halindeki otobüs alev aldı

Manisa'da Simav-İzmir seferini yapan 15 yolculu otobüs seyir halindeyken motor bölümünden alev alırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

19.03.2020 18:41 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:43
Manisa'da seyir halindeki otobüs alev aldı
Manisa 'da Simav-İzmir seferini yapan 15 yolculu otobüs seyir halindeyken motor bölümünden alev alırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Manisa - İstanbul karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 ZE 052 plakalı Talha Mert İdaresindeki otobüsün motor bölümü seyir halindeyken alev aldı. Sürücü Talha M. 15 yolcusu bulunan otobüsü yolun sağ tarafına çekti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil servis ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi yapan sürücü Talha Mert ve muavin İsmail Kara, yolcuları güvenli bir şekilde otobüsten indirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle yol güvenliği alan trafik ekipleri ise yolu trafiğe kapattı. Yangının tamamen söndürülmesiyle birlikte yol trafiğe tek şeritli olarak açıldı.

Yangın sırasında yaşananları anlatan muavin İsmail Kara, şoförün dikkati sayesinde yolcuların güvenle otobüsten tahliye edildiğini söyledi.

Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Manisa, Simav, 3. Sayfa

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