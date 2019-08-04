Haberler» Güncel» Haber

Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı (2)

YOLCULAR BAŞKA BİR OTOBÜSE BİNDİRİLDİManisa'nın Kırkağaç ilçesinde, İbrahim Baylan (45) yönetimindeki yolcu otobüsü, motor kısmından alev alarak yandı.

04.08.2019 01:07 Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı (2)

YOLCULAR BAŞKA BİR OTOBÜSE BİNDİRİLDİ
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, İbrahim Baylan (45) yönetimindeki yolcu otobüsü, motor kısmından alev alarak yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi. Yolcuların başka bir otobüse bindirilerek yollarına devam etmeleri sağlanırken, kaza nedeniyle oluşan yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu da normale döndü. Jandarma ekipleri şoförün ifadesine başvurdu, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu otobüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



Kırkağaç, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:40   BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA: 13 HAFİF YARALI
01:39   Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 9 günlük bayram tatili açıklaması
01:33   Büyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası
01:32   Büyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası: 8 yaralı
01:31   Minibüs, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
01:30   "20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" sona erdi
01:26   Başkentte silahlı yaralama