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Manisa'da seyyar satıcılara denetleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki, seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

05.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:40Manisa'da seyyar satıcılara denetleme
'nın ilçesindeki, seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Turgutlu'da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İlçe Toplum Sağlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi zabıtası ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan komisyon tarafından seyyar satıcılara yönelik olarak denetim yapıldı. Komisyon ekipleri sağlıksız ve açık ortamda gıda satışı ile kayıt dışı satışa yönelik olarak seyyar satıcıları denetledi. Gerçekleştirilen denetimlerde seyyar satış yapan kişilere yönelik idari para cezası uygulanarak uyarıda bulunulurken, tekrar yapılacak olan denetimlerde ise mallarına el konulacağı belirtildi. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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