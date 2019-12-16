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Manisa'da 'Sıfır Atık' projesi tüm hızıyla devam ediyor

Sıfır Atık Projesi ile Manisa'da kasım ayında 2 bin 673 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 4 bin 402 metreküp de su tasarrufunun sağlandığı açıklandı.

16.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:50Manisa'da 'Sıfır Atık' projesi tüm hızıyla devam ediyor
Sıfır Atık Projesi ile 'da kasım ayında 2 bin 673 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 4 bin 402 metreküp de su tasarrufunun sağlandığı açıklandı.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan 'Sıfır Atık' Projesiyle bir yandan çevre korunurken diğer yandan da ekonomiye büyük katkı sağlanıyor. Manisa'da Sıfır Atık Projesi kapsamında sadece 2019 yılının kasım ayında 2 bin 673 ağacın kesilmesi önlendi. Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen 'Sıfır Atık' Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına mavi (kağıt, plastik, cam, metal) geri dönüşüm kutuları yaptırılarak dağıtıldı.

Sıfır Atık Projesi uygulamasında sadece kasım ayında 176 bin 627 kilogram geri kazanılabilir atık toplandığı açıklandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa'da toplam 2 bin 673 adet ağaç kesilmekten kurtulurken, aynı zamanda 792 bin 726 kwh enerji ve 4 bin 402 metreküp de su tasarrufu sağlandığı kaydedildi. - MANİSA

Manisa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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