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Manisa'da sigara deposunda yangın

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir depoda çıkan yangında binlerce paket sigara yandı, 3 araç kullanılamaz hale geldi.

04.08.2019 07:59 Manisa'da sigara deposunda yangın
MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir depoda çıkan yangında binlerce paket sigara yandı, 3 araç kullanılamaz hale geldi.
Gaziler Mahallesi'nde bulunan Tüccarlar Sitesi'ndeki bir sigara firmasına ait depoda yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, sigara yüklü olduğu öğrenilen 3 araç ile depo içerisindeki binlerce paket sigara yandı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Salihli, Güncel

Kaynak: DHA

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