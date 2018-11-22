Manisa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Manisa
'nın Ahmetli
ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gökkaya
Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen Hüseyin Ş. (22) ve Fırat A. (22) tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Ş, yanında bulunan tabancasıyla, Fırat A'yı üç yerinden vurarak yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi
'ne sevk edilen Fırat A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olay sonrasında kaçan Hüseyin Ş. jandarmanın operasyonu ile Turgutlu
'da saklandığı bağ evinde yakalandı.
Gökkaya,Ahmetli,Manisa
22 Kasım 2018 Perşembe 15:53