Menü
Haberler ›› Güncel ››Manisa'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti - Güncel

Manisa'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

11.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:02
Manisa'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti
Manisa 'nın Akhisar ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hürriyet Mahallesi'ndeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne imza için geldiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi tarafından uğradığı silahlı saldırıcı sonucu yaralanan Fırat Tosuner (33), tedavi gördüğü Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Fırat Tosuner, 9 Mart Pazartesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğünü önünde arabasına bindiği uğradığı sırada silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Akhisar, Manisa, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Güncel
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti Güncel
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti Güncel
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti