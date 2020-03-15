Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
15.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:48
Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Spil Mahallesi'nde eski çırçır fabrikası yakınlarındaki arazide uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan Hakan C. (25) yakınları tarafından Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde 6 mermi izi olduğu öğrenilen Hakan C. hastanede yaşamını yitirdi.
Polis, olay yerinden kaçtığı belirtilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Güncel
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor