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Manisa'da simülasyonlu emniyet kemeri eğitimi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde simülasyon aracı ile trafik eğitimi verildi.

25.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:02Manisa'da simülasyonlu emniyet kemeri eğitimi
'nın ilçesinde simülasyon aracı ile trafik eğitimi verildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanına konuşlandırılan simülatör aracılığıyla vatandaşlara simülasyon aracıyla uygulamalı olarak emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
Simülasyon aracını test eden Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada emniyet kemerin takılmasının araçlarda hayat kurtardığını belirtirken, "Simülasyon aracı bu bilincin oluşmasına katkı sağlıyor. Aracın içindeyken kendinizi takla atarken hissediyorsunuz. Bu tür eğitimlerimiz bundan sonraki süreçtede devam edecek" dedi.
Simülasyon aracının 3 gün daha ilçede kalacağı, ayrıca okullarda da öğrencilere yönelik eğitimlerin verileceği öğrenildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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