Haberler » Güncel » Manisa'da sis hayatı olumsuz etkiliyor - Haber

Manisa'da sis hayatı olumsuz etkiliyor

Manisa kent merkezinde yoğun sis etkili oluyor.

20.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:12 Manisa'da sis hayatı olumsuz etkiliyor
kent merkezinde yoğun sis etkili oluyor.
Manisa- ve Manisa - yönünde etkili olan sis, trafikte sürücülerin seyrini zorlaştırdı. Bazı noktalarda görüş mesafesi 50 metrenin altına kadar düştü.
Sisin hafta sonundan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonundan alınan bilgiye göre, Manisa kent merkezindeki hava kalitesi "Hassas" kategorisine yükseldi.
Manisa'daki hava kalitesi, ulusal standardın yaklaşık 3 katı olan 149 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü.

İstanbul, Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:32   Çatalca'da gölde boğulan 2 kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Haber
17:32   Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri bugün başlıyor - Haber
17:32   Devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı - Haber
17:32   BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Bizim askerimiz gerekirse Libya'ya gidecek" - Haber
17:31   20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 6 Ocak'ta - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
16:17   Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oğlunu boğarak öldürdü, ardından otomobilini uçuruma sürdü - Haber
20.12.2019 17:34:44