Manisa'da Sit Alanında Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde SİT alanı içinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Saruhanlı ilçesi Nuriye Mahallesi'nde Aluş Tepe mevkisinde SİT alanı içinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.
Operasyonda, F.A. (39), O.A. (28), R.T. (38) ve İ.A. (25) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Kazıda kullanılan 1 hilti, 1 jeneratör, 1 adet matkap, 10 metre kablo, 2 kürek, 1 kazma ve 1 kazı demiri ele geçirildi.
Zanlılar, karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Saruhanlı, Manisa, Güncel
Kaynak: AA