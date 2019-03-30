Manisa'da Siyasilerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu

Kaynak: İHA

1 milyon 52 bin 970 seçmenin yarın sandık başına gideceği Manisa'da siyasilerin nerede oy kullanacakları da belli oldu.31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Manisa'da 1 milyon 52 bin 970 seçmen 3 bin 668 sandıkta büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve muhtarlarını seçmek için pazar günü (yarın) sandık başına gidecek. Aylardır seçim çalışmalarını devam ettiren siyasilerin de nerede oy kullanacakları belli oldu.Siyasilerin çoğu 23 Nisan'daManisalı siyasetçilerin çoğu Güzelyurt Mahallesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunda oyunu kullanacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunda oy kullanacak siyasiler ve saatleri şöyle: CHP İl Başkanı Semih Balaban saat: 09.00'da, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz saat 11.00'da, Millet İttifakının İYİ Partili Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı saat 11.00'da, Millet İttifakının İYİ Partili Yunusemre Belediye Başkan adayı Kürşad Mithat Özkan saat 11.00'da, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur saat 11.30'da, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel saat 13.00'da, MHP İl Başkanı Ömer Baysal saat: 14.00'da, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının adayı Cengiz Ergün de saat 14.00'da sandık başına giderek oyunu kullanacak.AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli oyunu TOKİ 2 İlkokulunda saat: 10.00'da, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay Cemal Ergün İlkokulunda, Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının adayı Dr. Mehmet Çerçi oyunu saat 12.00'da Uncubozköy Huzurevinde, Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik tarihi Bedesten'de, Millet İttifakının İYİ Partili Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir ise Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezinde saat 13.00'da oyunu kullanacak.Öte yandan Manisa Valisi Ahmet Deniz'in ise oyunu Gazi İlkokulunda saat 11.00'da kullanacağı açıklandı. - MANİSA