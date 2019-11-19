Haberler » 3. Sayfa » Manisa'da soba zehirlenmesinden ölen 3 kişinin cenazeleri alındı - Haber

Manisa'da soba zehirlenmesinden ölen 3 kişinin cenazeleri alındı

Manisa'da soba zehirlenmesinden ölen 3 kişinin cenazeleri alındıİZMİR - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, soba zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı.

19.11.2019 17:51 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:54
'da soba zehirlenmesinden ölen 3 kişinin cenazeleri alındı
İZMİR - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, soba zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı.
Alaşehir ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Eraslan Altıntaş ve Gülşen Altıntaş çifti ile 10 yaşındaki torunları Hasret Altıntaş hayatını kaybetmişti.
Herkesi büyük üzüntüye boğan olay sonrası cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından cenazeler aileye teslim edildi. Cenazelerin, bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Manisa'da soba zehirlenmesinden ölen 3 kişinin cenazeleri alındı

Manisa, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:24 Denizli'de, İran protestolarına destek eyleminde 2 kişiye gözaltı
19:19 Üniversiteli genç kızı katleden zanlı tutuklandı
19:19 Silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı
19:11 Telefon dolandırıcısı otel odasında yakalandı
19:08 TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde korkutan yangın
14:12 Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet
09:28 İstanbul'da halk otobüsü, karşıdan karşıya geçen turistleri ezdi
09:14 Babası tarafından yakılarak öldürülen genç kızın son sözleri yürek burktu
00:50 Eşi 3 ay önce dövülerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın, kendisini iple tavana astı
00:38 Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
19.11.2019 19:32:15