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Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

23.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:49
'nın ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.
Turgutlar Mahallesi'nde ikamet eden anne Navruz (50), çocukları İbrahim (12), Bayram (8) ve Enes Pirava'nın (5) sabah saatlerinde evden çıkmadığını fark eden yakınları durumu polise bildirdi.
Eve giren polis ve 112 Acil Servis ekipleri, ailenin sobadan sızan gazdan zehirlendiğini belirledi.
Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Turgutlu, Manisa, Anne, Güncel

Kaynak: AA


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