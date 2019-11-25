Haberler » Güncel » Manisa'da sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Haber

Manisa'da sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Manisa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen aynı aileye mensup 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

25.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:12Manisa'da sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen aynı aileye mensup 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Hasan (34), evde gaz sızıntısı olduğunu fark ederek polisi aradı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, Hasan Karamürsel'in yanı sıra evde bulunan eşi Mediye Karamürsel (30) ve çocukları 7 yaşındaki Fethiye Nur Karamürsel ile 4 yaşındaki Fatih Karamürsel'i Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.
Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirlenen aile üyeleri, yapılan müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Karamürsel, Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:58 Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı (2)
12:58 Avcılar'da kaza kurşunuyla yaralanan çocuktan iyi haber geldi
12:53 Bulanık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü
12:53 Kağıthane'de şampiyon belli oldu
12:53 Kepez Belediyespor Sarayköyspor'u ağırladı
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:04 Dipsiz Göl yeniden su tutar mı? Profesör acı gerçeği açıkladı: Ancak havuz olur
11:03 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, oğlunun haberini yapan gazetecileri gözaltına aldırdı
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
20:26 Üniversite öğrencisi atkıyla kendisini kalorifer borusuna astı
17:05 Ülkedeki krizden kaçan İranlılar, Türkiye'ye akın ediyor
25.11.2019 12:59:44