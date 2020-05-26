Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kaza yapan sürücü aracını terk etti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrik direğini deviren sürücü otomobilini terk ederek olay yerinden kaçtı.

26.05.2020 01:21 | Son Güncelleme: 26.05.2020 01:25
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrik direğini deviren sürücü otomobilini terk ederek olay yerinden kaçtı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 48 EG 806 plakalı otomobil, Alaybey Mahallesi Turgutlu yolunda, refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi, ağaçlara zarar verdi.
Polis ekipleri, kazaya karışan otomobili, kaza yerinden yaklaşık 150 metre ilerde terk edilmiş halde bulundu.
Öte yandan terk edilmiş halde bulunan otomobilin arka camındaki "Firari Sevdam" yazısı dikkati çekti. Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasında kaza yapan sürücü aracını terk etti

Kaynak: AA

Etiketler: Şehzadeler, Manisa, Güncel, Haber

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