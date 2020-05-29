Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasında sağlıkçılara ücretsiz servis

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması dolayısıyla sağlık çalışanlarının mağduriyet yaşamamaları adına ücretsiz servis hizmetine cumartesi ve pazar günü devam edileceğini duyurdu.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasında sağlıkçılara ücretsiz servis
29.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:53
Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması dolayısıyla sağlık çalışanlarının mağduriyet yaşamamaları adına ücretsiz servis hizmetine cumartesi ve pazar günü devam edileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona virüs tedbirleri kapsamında büyükşehir statüsündeki Manisa başta olmak üzere Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak illerinde 29.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verdi. Bu süreçte sağlık çalışanlarının mağdur olmaması için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarına ücretsiz servis uygulamasına bu hafta sonu da devam etme kararı aldı.

"Sağlık çalışanlarımızın yanındayız"

Toplum sağlığı için, özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı, sağlık çalışanlarımız çok büyük özveriyle mücadele veriyor. Bu bağlamda hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında, sağlık çalışanlarımızın ulaşım anlamında zorluk yaşamaması için gerekli planlamayı yaptık. İl genelinde tüm kamu kurumlarındaki sağlık çalışanlarımıza özel servis tahsis ettik. Kamu hastaneleriyle irtibat kurup, nöbet listelerini alarak ulaşım planlamamızı yaptık. Sağlık çalışanlarımız görev yaptıkları hastanelerin yönetimiyle irtibat kurmaları halinde, servis güzergah bilgilerini alabilirler. Toplum sağlığı için her dönem mücadele eden sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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