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Manisa'da sokağa çıkma yasağına af yok

Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve 3 metre mesafesine uymayan şahıslara ceza yağdı.

05.04.2020 23:11 | Son Güncelleme: 05.04.2020 23:11
Manisa'da sokağa çıkma yasağına af yok
Manisa 'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve 3 metre mesafesine uymayan şahıslara ceza yağdı. Yapılan denetlemelerde 38 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Manisa'da korona virüs salgının önlenmesi amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince il dışından gelen vatandaşlara Manisa'daki girişteki uygulama noktalarında 14 gün süreyle evde kalmalarına ilişkin kolluk kuvvetlerince tebligat yapılarak, vatandaşların tebligata uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Tebligat sonrası yapılan denetimlerde, 85 kişinin adresi kontrol edilirken tebligata aykırı davranarak evinden çıkan 17 kişinin her birine 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerindeki sosyal mesafeyi sağlayabilmek, vatandaşların sirkülasyonunu azaltabilmek amacıyla alınan kararlar gereğince emniyet ve jandarma ekipleri tarafından pazar yerlerinde ki denetimlerde devam ediyor. Bu kapsamda pazar yerlerinde yapılan denetimler sonucunda, tezgahlar arası 3 metre mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 13 tezgah sahibinin her birine de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına uymamaktan 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından emniyet ekiplerinin yaptığı kontrollerde yasağa uymadığı tespit edilen 20 yaş altı 8 kişinin her birine 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince 3 bi 150 TL cezai işlem uygulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, 3. Sayfa
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