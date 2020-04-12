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Manisa'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulamaya konulan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Manisa'da yasağa uymayan 215 kişi ve 4 iş yerine toplam 689 bin 850 TL ceza kesildiği açıklandı.

12.04.2020 21:13 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:13
Manisa'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı
İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulamaya konulan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Manisa 'da yasağa uymayan 215 kişi ve 4 iş yerine toplam 689 bin 850 TL ceza kesildiği açıklandı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Manisa'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yasağa uymayan 215 kişi ve 4 iş yerine cezai işlem uygulandığı belirtildi.

17 ilçenin 13'ünde yasak ihlali

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"215 kişi ve 4 iş yerine toplam 689 bin 850 TL cezai işlem uygulandı. İlimizde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında, 12.04.2020 tarihinde kolluk kuvvetlerince yapılan denetlemelerde; Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Salihli, Akhisar, Köprübaşı, Saruhanlı, Gördes, Soma, Sarıgöl, Alaşehir, Demirci ve Kula ilçelerimizde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet etmekten 4 iş yerine ve 215 şahsın her birine 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 689 bin 850 TL cezai işlem uygulanmıştır." - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Manisa, 3. Sayfa
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