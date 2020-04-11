Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Manisa'da sokak hayvanları unutulmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor.

11.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:49
Manisa'da sokak hayvanları unutulmadı
Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla sosyal hareketliliğin azalması nedeniyle beslenme imkanları kısıtlanan sokak hayvanlarını Manisa Büyükşehir Belediyesi unutmuyor. 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte beslenme imkanları iyice azalan sokak hayvanları için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle Manisa'nın muhtelif alanlarına mama bıraktı. Sokak hayvanlarının beslenmelerine salgın sebebiyle daha çok hassasiyet gösterildiği belirtilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edeceği ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz Haberler
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Manisa'da sokak hayvanları unutulmadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişiyi uyaran polis ekibine sopalı saldırı - Haber 18:46: Niğdeli kardeşler bisiklet almak için biriktirdikleri parayı "Milli Dayanışma Kampanyası"na... - Haber 18:46: Yemen'de sağlık görevlileri tıbbi ekipman eksikliğini protesto etti - Haber 18:44: Koronovirüs önlemleri sürüyor - Vali Aydın Baruş'un açıklaması - Haber 18:44: Muğla'da bir gazeteci evden çıkamayanlara 1500 ekmeği ücretsiz dağıttı - Haber 18:34: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin