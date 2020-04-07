Manisa'da sosyal mesafe cezası
Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirlerine uymayan 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.
07.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:41
Salihli ilçesinde, iş yerinde, sosyal mesafeyi korumayarak alkol alan şahıslar hakkında cezai işlem uygulandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Dün gece 23.40 sıralarında Salihli ilçesinde, bir iş yerinde 3 şahsın sosyal mesafeyi korumayarak alkol aldığı tespit edilmiştir. Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararlara muhalefet eden 3 şahsın her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 lira olmak üzere toplam da 9 bin 450 TL cezai işlem uygulanmıştır" - MANİSA
Kaynak: İHA