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Manisa'da sosyal mesafe kurallarını ihlal edenlere 66 bin lira ceza

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 21 kişiye toplam 66 bin 150 lira ceza uygulandı.

06.04.2020 22:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:58
Manisa'da sosyal mesafe kurallarını ihlal edenlere 66 bin lira ceza
Manisa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 21 kişiye toplam 66 bin 150 lira ceza uygulandı.

Manisa'nın Akhisar ve Ahmetli ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürdü.

Denetimler sırasında Ahmetli ilçesinde sosyal mesafe kuralına uymayan 6, Akhisar ilçesinde ise Koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve yasaklara uymayan 15 kişiye, kişi başı 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent genelinde araçlarından yaptıkları anonslar ile vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları ve mecbur olmadıkları sürece evde kalmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Ahmetli, Akhisar, Manisa, Güncel
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